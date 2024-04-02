«القومي للمرأة» يستعرض مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بنساء مصر (صور)

عمل المجلس القومي للمرأة خلال السنوات العشر الماضية، على قدم وساق من أجل الارتقاء بأحوال المرأة المصرية على كل الأصعدة المختلفة، بدعم من الدولة المصرية والقيادة السياسية، التي وضعت تمكين المرأة في المجالات المختلفة هدفا رئيسيا من أهدافها وأطلقت العديد من المبادرات التي تعمل على تحقيق ذلك.

مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة واحدة من أهم الخطوات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية في ملف تمكين المرأة، وقد نشر المجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مؤشرات الاستراتيجية وما تم التوصل إليه، إلى جانب حصاد المجلس على مدار 10 سنوات.