«أنتِ قادرة» ندوة عن تمكين المرأة اقتصاديا في مطاي بالمنيا

نظمت وحدة السكان بمحافظة المنيا ندوة تحت عنوان «أنتِ قادرة.. المرأة تنتج وتصنع» بمجلس مدينة مطاي، لتمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها وتدريبها لإقامة مشاريع صغيرة تسهم في تنمية موارد الأسرة والقضاء على البطالة وإنتاج سلع بدلا من الاستيراد من خلال منحها قروض ميسرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

ندوة عن دور المرأة المصرية في المجتمع

تناولت الندوة دور المرأة المصرية في تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية، كشريك فاعل ومؤثر في المجتمع المصري، كما ألقت الضوء على اهتمام الدولة بالمرأة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى النهوض بالمرأة اقتصاديا واجتماعيا.

معارض لمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها

يذكر أن مبادرة «أنتِ قادرة.. المرأة تنتج وتصنع»، تتضمن 3 مراحل، الأولى «التوعية وتغيير الفكر نحو إقامة المشاريع»، والمرحلة الثانية تعتمد على «التدريب المهني»، بينما تتضمن المرحلة الثالثة «الحصول على القروض» وتنتهي المبادرة بتنظيم معارض لمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها، ويشارك في تفعيل المبادرة مديريات العمل والزراعة والتضامن، إلى جانب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.