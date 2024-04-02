معلومات عن الملك أوكتافيوس.. ذُكر في الحلقة 23 من مسلسل يحيى وكنوز 3

أحداث تاريخية عديدة يناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3، وذلك لتعليم الأجيال الجديدة أهمية التاريخ المصري القديم، حيث خلال أحداث الحلقة 23 من المسلسل ذكر اسم الملك أوكتافيوس أثناء الحديث الذي دار بين يحيى والملكة كليوباترا في القصر وحثها على التوجه إلى أرض المعركة من أجل إنقاذ الجنود وزوجها الملك ماركوس أنطونيوس.

معلومات عن الملك أوكتافيوس

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن الملك أوكتافيوس بعد ذكره في المسلسل، وفقا لما ورد في كتاب «معالم من التاريخ الروماني»:

- عُرف بعدة أسماء في حياته، إذْ سمي عند ولادته عام 63 ق.م. باسم منها جايوس - أوكتافيوس - كوبيا - أغسطس.

- ولد الإمبراطور «أوكتافيوس» في 23 سبتمبر عام 63 ق.م في مدينة فيلتري.

- أصبح الإمبراطور الأول للإمبراطورية الرومانية من 27 ق.م حتى وفاته في 14 م.

- تُعد مكانته كمؤسس عهد الزعامة إرثًا دائمًا لأحد أكثر القادة فاعلية وإثارة للجدل في تاريخ البشري.

- ولد غايوس أوكتافيوس ثورينوس من أحد فروع الإكوايتس الثرية والقديمة وهي عائلة أوكتافيا من طبقة الدهماء.

- وسَّع الإمبراطورية كثيرًا، وضم مصر، ودلماسية، وبانونيا، ونوريكوم، ورائيتيا.

- تأمين الإمبراطورية بمنطقة عازلة من الدول العميلة.

- عقد السلام مع الإمبراطورية الفرثية من خلال الدبلوماسية.

أحداث الجزء الثالث من يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.