«شخصيتك وهدية أجدادك ليك».. يحيى وكنوز 3 يناقش أزمة الهوية في الحلقة 22

خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3، تحدث «يحيى» وصديقه، مع «نونيا» الشخصية المصرية القديمة، حول محاولات تشويه تاريخ الملكة كليوباترا وتزييفه، وقال صديقه «أنا عندي فكرة يا برو»، لتتفاجئ «كليوباترا» بكلمة «برو»، وتبدأ في الحديث عن الهوية المصرية.

كليوباترا تتحدث عن الهوية في يحيى وكنوز 3

وقالت الملكة كليوباترا لـ«يحيى» خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز: «ماتتعاملش في أي شيء يمس هويتك بالهزار، هويتك يعني شخصيتك وصورتك قدام العالم كله، هدية أجدادك ليك اللي لازم ماتفرطش فيها».

واستكملت «كليوباترا» حديثها عن الهوية واللغة المصرية قائلة: «هي دي لغتك أو لغة أهلك، أومال بتتكلم بيها ليه، شيء هايل إنك عارف لغات العالم كله، وتتكلم بيها لما تكون مضطر، لكن لازم تحفاظ على لغتك».

محاولات تزييف تاريخ الملكة كليوباترا

تتناول الحلقات الحالية من مسلسل يحيى وكنوز 3، محاولات تشويه الملكة كليوباترا وتاريخها وتزييفه، من خلال عصابة تريد إنتاج مسلسل يتناول تغيير هويتها إلى الإفريقية.

ما يحدث مع الملكة كليوباترا خلال أحداث مسلسل يحيى وكنوز، هو تجسيد لحالة الجدل التي حدثت خلال وقت سابق من العام الماضي، حين قامت إحدى شركات الإنتاج الشهيرة بإعداد فيلم عن الملكة كليوباترا، وظهرت بلون بشرة سوداء، في محاولاتهم لتزييف التاريخ وجنسية الملكة المصرية كليوباترا.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز 3

يعرض مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3، يوميًا خلال أيام شهر رمضان على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.