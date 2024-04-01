ما هي اللغات التي تحدثت بها الملكة كليوباترا؟.. ذكرها بطل مسلسل يحيى وكنوز 3

خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز، تحدثت «نونيا» وهي شخصية من عصر الفراعنة وتقوم بالأداء الصوتي لها الفنانة ريهام عبدالغفور، عن الحفاظ على الهوية المصرية والتحدث بلغات عديدة، كما ذكر «يحيى» خلال الأحداث أن الملكة كليوباترا كانت تتحدث بلغات متنوعة، فما حقيقة ذلك؟

الملكة كليوباترا تتحدث لغات عديدة

وبحسب ما قاله المؤرخ اليوناني بلوتارخ في كتابه عن الملكة كليوباترا، إذ ذكر أنها متعددة اللغات، فكانت قادرة على التحدث بأي لغاة تشاء، فتحدثت مع الإثيوبيين، وسكان الكهوف، والعبرانيين، والعرب، والسوريين، والميديين، والبارثيين، والعديد من الشعوب الأخرى، وذلك دون مساعدة مترجم.

لكن ما ذكره المؤرخ اليوناني أصبح محل نفي للعديد من المؤرخين الحاليين، وفسروا ذلك قائلين «لماذا تتحدث الملكة كليوباترا لغات لن تكون في حاجة إليها».

ووفقًا لموقع «الأصول القديمة - Ancient Origins»، قال إن الملكة كليوباترا، هي الوحيدة في سلالتها التي تحدثت اللغة المصرية القديمة واللغة الهيروغليفية، وكانت تتحدث اليونانية القديمة ولغات البارثيين واليهود والميديين والتروجوديات والسريان والإثيوبيين والعرب.

تلقت تعليمها على يد كبار العلماء

وكانت الملكة كليوباترا تلقت تعليمها على يد كبار العلماء، وكانت واحدة من أفضل المثقفين في عصرها، كما درست في مكتبة الإسكندرية الجغرافيا والتاريخ وعلم الفلك والفلسفة والدبلوماسية الدولية والرياضيات والكيمياء والطب وعلم الحيوان والاقتصاد.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

وشهدت أحداث الحلقات الماضية من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3 محاولات لإحدى العصابات تغيير التاريخ المصري وتزييفه، وجاء الدور هذه المرة على الملكة كليوباترا، في محاولة منهم لتغيير أصولها المصرية القديمة، في وقت تحاول فيه العصابة منع بطل المسلسل «يحيى» من إيقاف خطتهم.