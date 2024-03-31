كيف حاولت العصابة تدمير التاريخ المصري في مسلسل يحيى وكنوز 3؟

محاولات كثيرة وجهود عظيمة، بذلها «يحيى» خلال أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3، حفاظًا منه على التاريخ المصري ومنع تزويره من قبل عصابة سارقي الهوية، إلا أن تلك العصابة لا تتوقف في محاولة دائمة منها لتزوير التاريخ، وكانت الملكة كليوباترا وسيلة لهم هذه المرة في التزوير.

محاولة تزوير التاريخ المصري

خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل يحيى وكنوز، حاول أفراد العصابة بقيادة الأستاذ فضولي ومس جميلة، تزوير التاريخ المصري، خاصة خلال فترة حكم الملكة كليوباترا وزوجها «أنطونيوس»، إذ لجأوا لتصوير فيلم قصير يحكي تلك الفترة لكن بالعكس، أي يظهر أن كليوباترا وأنطونيوس ضعفاء أمام خصمهما «أكتافيوس».

بنبرة ضعيفة وملامح خائفة، ظهر الشخص الذي يجسد «أنطونيوس» في الفيلم القصير، التي حاولت من خلاله العصابة تزوير التاريخ المصري، وهو يتحدث عن الحرب بينه وبين «أكتافيوس»، وهو عكس الحقيقة إذ كان «أنطونيوس» قويا للغاية وحاد الذكاء، في مواجهة خصمه.

كنوز دمرت موقع التصوير

وبسبب محاولة التزوير، كان الأستاذ عصام، أستاذ التاريخ، وكنوز شقيقة يحيى، لهم بالمرصاد، إذ دمرا موقع تصوير الفيلم الذي لجأت إليه العصابة في تزوير فترة الملكة كليوباترا وزوجها «أنطونيوس»، وسط حالة من التشويق الإثارة لمتابعة الأحداث القادمة من مسلسل يحيى وكنوز 3.