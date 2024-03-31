أسباب زواج الملكة كليوباترا من «أنطونيوس».. ناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3

أحداث تاريخية كثيرة، يناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3، رغبة في تعريف الأجيال القادمة، بالتاريخ المصري القديم ومدى قوة حكامه في الحفاظ على مصر، وخلال أحداث الحلقة 21، وردت حكاية الملكة كليوباترا وزوجها الملك ماركوس أنطونيوس «مارك أنطوني».

أسباب زواج الملكة كليوباترا من أنطونيوس

ونستعرض في التقرير التالي، أسباب زواج الملكة كليوباترا من «أنطونيوس» بعد وفاة زوجها الملك يوليوس قيصر، وفقًا لما ورد ضمن أحداث الحلقة، وكتاب كتاب «ملوك ورؤساء صنعوا تاريخ مصر» للكاتب أمير عكاشة.

«الملكة كليوباترا وافقت على الزواج من ماركوس أنطونيوس علشان تحافظ على حكم مصر» هكذا أوضحت «نونيا» التي تساعد «يحيى» في أثناء تنقله عبر العصور المختلفة، وأرادت «الملكة» التحالف مع «مارك» من أجل الحفاظ على ملكها في مصر، وذلك بسبب قوته وذكائه الكبير.

صراعات أنطونيوس وأكتافيوس على حكم روما وضم مصر إليها

صراعات كثيرة بين «أنطونيوس» و«أكتافيوس» الذي أراد أن يحكم روما ويضم مصر إليها، إلا أن الأول كان له بالمرصاد وكان من أشد العواقب في طريق «أكتافيوس»، لذلك تزوجت منه «كليوباترا» بسبب ذكائه ولأنه فاق كل التوقعات فى البداية، واستطاع تكوين جيشا قويا.