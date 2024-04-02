مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. يحيى ينتقم من زيد بن سيحون

ينجح يحيى ابن المؤذن (أحمد عبد الوهاب) في إصابة زيد ابن سيحون (أحمد عيد) بسهم في صدره، خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، وذلك أثناء محاولة جيش السلاجقة في اقتحام قلعة ابن الحافظ، بينما يهرب ابن سيحون على فرسه ويحاول يحيى أن يلحقه من أجل الانتقام منه بعد قيامه بقتل والده مؤذن مدينة أصفهان ووالدته، ولكنه يفشل في العثور عليه.

وعلى الجانب الآخر، تصل أخبار هدم جدار قلعة ابن الحافظ واقتحامها من قبل جيش السلاجقة إلى قلعة آلموت، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، ويصل زيد ابن سيحون إلى القلعة ويخبر حسن الصباح (كريم عبد العزيز) أن يحيى حاول قتله أكثر من مرة، وانه أنضم إلى صفوف السلاجقة وقتل الكثيرين من أنصار حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 23

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. يحيى يحدث وقيعة بين حسن الصباح وزيد ابن سيحون

وفي نفس الوقت يدخل ابن الحافظ إلى قلعة آلموت، ويخبر حسن الصباح أن يحيى أنقذ حياته، وبينما يقول يحيى للصباح إن زيد بن سيحون تركهم في وسط المعركة وهرب، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، وهو الأمر الذي أغضب ابن سيحون ودخل في مشادة كلامية مع حسن الصباح، الذي رد عليه قائلا: «أنا غفرت ليك يا زيد قبل كدا كتير، لكن تشرب ابن حسن الصباح خمر وتهرب وأخوانك بيدبحوا.. وقت المغفرة خلص خلاص».