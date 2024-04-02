مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. السلطان بركياروق يقترب من قلعة ألموت

تتواصل الأحداث مع مسلسل الحشاشين الحلقة 23، والتي يصحب المخرج بيتر ميمي من خلالها الجمهور في رحلة إلى القرن الحادي عشر الميلادي ليكشف الأسرار خلف حسن الصباح الذي أرعب العالم في ذلك الوقت من خلال جماعة قتالية قام بتكوينها واتخذ من قلعة ألموت مقر لهم، ونفذ عن طريقهم العديد من عمليات الاغتيال لشخصيات سياسية ودينية بارزة في ذلك الوقت.

ويستكمل مسلسل الحشاشين الحلقة 23 رحلة حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، بعد ما بدأت القلاع التي تحت سيطرته تسقط واحدة تلو الأخرى على يد جيش السلاجقة بقيادة السلطان بركياروق (عمر الشناوي)، وذلك بعد نجاحهم في إسقاط قلعة شاه دز لصالحبها ابن الحافظ، ليكون الهجوم على قلعة ألموت للمرة الثانية مسألة وقت.

مسلسل الحشاشين الحلقة 23

مواعيد عر ض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 23

وحدت شبكة قنوات DMC مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 23 على شبكتها، فيبدأ عرض الحلقة الأول على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، بينما تعرض الحلقة للمرة الثانية على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.

بينما تتسع مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 23 لتشمل 4 مواعيد متتالية، حيث تعيد قناة DMC الحلقة مرتين على مدار اليوم ما بين الـ1:45 صباحا، والـ4:15 عصرا، بينما الإعادة على DMC دراما في الـ6:30 صباحا والـ1:30 ظهرا.