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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 23 اليوم

كتب:

نورهان نصرالله
03:00 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
مشهد من مسلسل الحشاشين

مشهد من مسلسل الحشاشين

تصاعد كبير في الأحداث شهدته الحلقات الماضية من مسلسل الحشاشين، ويقترب من ذروته مع الحلقة الجديدة، إذ أتاحت شبكة قنوات DMC لمتابعيها 4 توقيتات مختلفة لموعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 23، والتي ستعرض خلال الساعات القليلة المقبلة.

بجانب موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 23، قد يتمكن مشتركي منصة WATCH IT الإلكترونية مشاهدة الحلقة الجديدة في أي توقيت فور عرضها على المنصة في تمام الساعة 7:15 مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 23

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 23

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 23 التي جرى إذاعتها للمرة الأولى الساعة 9:15 مساء في الـ1:45 من صباح اليوم التالي، كما تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الـ4:15 عصرا.

وعلى قناة DMC دراما تعرض الحلقة الساعة 11 مساء، وتعاد الساعة 6:30 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الـدر1:30 ظهرا.

 

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بقلم نورهان نصرالله