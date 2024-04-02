ماذا طلب أعضاء جمعية رجال الأعمال من الرئيس في فترة ولايته الجديدة؟

آمال وطموحات عديدة طالبت بها مجموعة من رجال الأعمال من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة ولايته الثالثة رئيسا للجمهورية، ذلك بعد أدائه اليمين الدستورية، صباح اليوم، في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لجنة الاستشارات بالجمعية: أداء الرئيس اليمين الدستورية بالعاصمة عكس التنمية العمرانية

من جانبه، هنأ الدكتور وليد السويدي، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بولايته الثالثة، مطالبا إياه باستكمال مسيرة البناء والإصلاح، موضحا أن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عكس واجهة مصر المشرفة، والتي تُعد أحد أهم مظاهر التنمية العمرانية والحضارية التي تم تحقيقها على مستوى الجمهورية الحديثة.

وأضاف «السويدي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تأكيد الرئيس خلال بداية ولايته الثالثة على ضرورة الاستمرار بتنفيذ المخطط الاستراتيجي الخاص بالتنمية العمرانية مع إنشاء المدن الجديدة للجيل الرابع يُعد أكبر حافز للمستثمرين والشركات المصرية بمختلف المجالات من استشاريين ومقاولين ومطورين وكذا الصناع.

وطالب نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة الجديدة بضرورة العمل برؤية مختلفة عن الفترات السابقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، من خلال التركيز بشكل أكبر على الصناعة والسياحة والزراعة، بخلاف تعزيز عمل قطاع التطوير العقاري في مصر.

عضو مجلس إدارة الجمعية: تنصيب الرئيس يعد رسالة للعالم أظهرت مدى وحدة المصريين

فيما قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي في ولاية ثالثة يعد رسالة للعالم أظهرت من خلالها مدى وحدة المصريين والتفافهم حول القيادة السياسية ضد أي تهديدات لتحقيق التنمية والاستقرار في كل ربوع الوطن.

وأضافت «عبدالخالق»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن صوت المصريين يُعد أمانة ومسؤولية كبرى دائما ما يقدمها المواطن المصري تجاه وطنه، لذلك فقد أعطى المواطنون صوتهم لمن يستحق، كما جددوا الثقة في شخص الرئيس وتنصيبه لولاية جديدة، ذلك إيمانا منهم على أهمية الوقوف كصف واحد مع الدولة المصرية من أجل تجاوز المرحلة الصعبة، ولمواصلة مسيرة البناء والإنتاج من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

وطالبت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، الرئيس السيسي ضرورة استكمال الإنجازات التي بدأها خلال الـ 9 سنوات الماضية، والتي فاقت في تحقيقها ما جرى إنجازه خلال 50 عاما لتنمية المشروعات التنموية بكل المجالات، والتي ساهمت جديا في تغيير حياة المصريين للأفضل.

عضو جمعية رجال الأعمال: تنصيب الرئيس السيسي حدث تاريخي لمصر والمنطقة

بينما أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة يعد حدثا تاريخيا لمصر والمنطقة، حيث أعطى انطباعا إيجابيا عن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية المستقر التي ستنعم بها مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «الزيات»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة من رئاسة الرئيس السيسي ستكون بداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني، سيكون عنوانها الشباب ودعم القطاع الخاص، كما وستساهم مستهدفات العمل الوطني التي استعرضها الرئيس خلال خطاب التنصيب دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني، كما أن كلمته كانت دليلا قويا على النجاح والإيمان والإصرار في تحقيق الحلم.