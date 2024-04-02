محمود العسيلي لـ«ع المسرح»: التمثيل ليس حلمي و«خليج نعمة» كان تجربة

قال المطرب محمود العسيلي، إن التمثيل لم يكن حلم بالنسية له وإنما كان مجرد تجربة، ولم يستفد منها بالشكل المطلوب، وكان هناك مفترق طرق في حياته إما أن يركز في التمثيل والغناء أو التمثيل فقط، وذلك بسبب العروض التي جاءت له بعد فيلم خليج نعمة الذي أحدث ضجة كبيرة.

قرار العسيلي باستكمال مسيرته الغنائية

وأضاف العسيلي، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه بدأ مسيرته الغنائية وأصبح الطريق يستنير أمامه، ولهذا لم يفكر للحظة في المفاضلة بين التمثيل والغناء، وقرر التركيز في مسيرته الغنائية بشكل أكبر لأن هذا ما يستطيع أن يتقنه جيدًا، والتمثيل على قدر سهولته وخفته من الممكن أن يكون له وقت آخر.

لا مانع من تكرار تجربة التمثيل

وتابع: «ليس لدي مانع من تكرار تجربة التمثيل ولكن بالشكل الذي يناسب العسيلي في الوقت الحالي»، مؤكدًا أنه في بعض الأحيان يرتدي أقنعة ليتمكن من إكمال الحياة، وتعلم مع الوقت كيفية ارتدائها، وأنه في الحياة ليس صحيحًا أن تظهر بوجهك الحقيقي، وبالأخص في هذا الزمان.