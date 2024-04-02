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دراما المتحدة

محمود العسيلي لـ«ع المسرح»: لا أشعر بالرضا على مشروعي الفني

كتب:

عمرو هلال
08:28 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
محمود العسيلي

محمود العسيلي

أكد المطرب محمود العسيلي، أنه لا يشعر بالرضا عن مشروعه الفني ويرى أنه ما زال في البداية، موضحًا أن ينقصه العديد من العمل من أجل الرضا عنه لأن بداخله مخزون وطاقة وأفكار لكي يقدمها للجمهور.

الشعور بالرضا في الوصول للعالمية 

وشدد العسيلي، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، على أن الوصول للعالمية سيشعره بالرضا عن تاريخه ومشروعه الفني، كما أن العمل أمام أوركسترا عالمية سيشعره ببعض من الرضا، موضحًا أنه دائمًا ما يخرج عن العادي ويريد تحقيق المزيد، وكل أعنية جديدة له يرى أنها البداية له.

الاستمرار في الفن

وأشار إلى أنه لا يضمن النجاح أو الاستمرار في العمل الفني، مشددًا على أنه يعمل ويتقن عمله وكل شيء بيد الله.

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