العسيلي لـ«ع المسرح»: أبي وأمي وجدتي لهم الفضل الأكبر في حياتي

قال المطرب محمود العسيلي إن والديه لهما الفضل الأكبر في حياته، مضيفا «أبي وأمي قاما بدورهما على أكمل وجه، فقد علمني أبي أن أصبح رجلًا، وكيفية التعامل مع الناس، وعلمني حب المزيكا، ولكن لم يتخيل أي منهما أني سأصبح مغنيًا».

العسيلي: أمي كانت مؤمنة بموهبتي

وأضاف العسيلي، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن قيامهما بتنمية موهبته ليس الغرض منها أن يصبح موسيقيا، ولكن كان بالنسبة لهما مثل أي طفل لديه موهبة يحتاج إلى تنميتها، «أمي كانت دائمًَا تقوم بدورها في الإيمان بموهبتي».

العسيلي: بيت جدتي له الدور الأكبر في حياتي

وتابع: «بيت جدتي له الدور الأكبر في حياتي، علمني الانتماء وأن لي أصل لا يمكنني الاستغناء عنه، وهذا أمر مهم جدًا في حياة الإنسان، لأنه بدون جذر تائه، وكانت والدة أمي تحب المزيكا جدًا، وعند قيامي بكتابة الأغاني، كانت تقول لي دائمًا أنت ملهم وأغانيك من مكان آخر، والفصل الأول من حياتي كان مليئا بالدعم».