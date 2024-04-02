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دراما المتحدة

محمود العسيلي لـ«ع المسرح»: حياتي لو مسرحية هيبقى اسمها «كده كده بايظة»

كتب:

أحمد العانوسي
08:16 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
العسيلي

العسيلي

قال المطرب محمود العسيلي إن حياته لا يمكن أن تُعرض في مسرحية واحدة، لأن بها مسرحيات كثيرة، ولكن لو أصبحت في مسرحية واحدة سأسميها «كده كده بايظة»، ولكن ليس بالمعنى السلبي، وإنما بالمعنى الإيجابي، موضحا: «ولا يهمك هي كده كده بايظة، انبسط عيش حياتك، الدنيا مش مستاهلة عيش وانبسط واكتشف».

رفض العسيلي الغناء مع أنوشكا

وأضاف العسيلي خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه رفض أن يغني مع أنوشكا، قائلًا: «مش هغني إلا الأغاني بتاعتي»، لافتًا إلى أن هذه ليست نقطة تحول في حياته ولكن الإنسان دائمًا ما يكون معتزًا بما يفعل، وهذا جزء مهم في الفصل الأول من حياته».

نقطة التحول في حياة العسيلي

وتابع: «عندما رفضت الغناء مع أنوشكا، كنت أريد الصعود على المسرح لغناء الأغاني المحببة لأصدقائي، كنت أغني لهم ولهذا أردت الغناء الأغاني التي نحبها ونستمع إليها في المدرسة، أردت أن أغني الشيء الذي أقتنع به وأحب أن أفعله، ونقطة التحول في حياتي كانت خلال دراستي بالجامعة حيث سلكت طريق الفن، وكانت أغنيتي مجنونة ذات شعبية عالية».

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