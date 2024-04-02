وكيل «خارجية الشيوخ» تهنئ السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة

هنأت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لولاية رئاسية جديدة.

حلف الرئيس لليمين الدستورية

وأعربت عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، في بيان لها، عن سعادتها البالغة بالمشهد التاريخي والحدث العالمي، بحلف الرئيس لليمين الدستورية وخطابه الذي اتسم بالوضوح والرؤية المستقبلية وحمل في طياته رسائل طمأنة للمصريين والأشقاء ، مؤكدة، أن اليوم بدأت ولاية جديدة تمتد فيها مسيرة العطاء وتكتمل من خلالها مسارات البناء في كل قطاع من قطاعات الحياة الزراعية والصناعية والعمرانية وأيضا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية.

بناء الجمهورية الجديدة

ودعت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، عن صادق أمنياتها بالتوفيق للرئيس السيسي في مسيرته التي بدأها منذ 2014، نحو التنمية والبناء والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، وبناء الجمهورية الجديدة للمصريين، كما دعت جموع الشعب المصري العظيم للوقوف خلف قيادته الحكيمة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار في مصرنا الغالية.