ناقشتها الحلقة 8 من مسلسل مليحة.. 4 مشاهد من اتفاقية أوسلو

في 29 أغسطس 1993، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مباحثات سرية أجرتها مع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص اتفاقية سلام والمعروفة إعلاميًا باتفاقية أوسلو والتي تناولتها الحلقة 8 من مسلسل مليحة، والتي نستعرض بعض مشاهدها كما يلي:

4 مشاهد من اتفاقية أوسلو

1- في 13 سبتمبر، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي مثلها ياسر عرفات وإسرائيل التي مثلها رئيس وزرائها إسحاق رابين اتفاقية السلام تحت رعاية الرئيس بيل كلينتون وحدث التصافح الشهير بين ياسر عرفات وإسحق رابين.

2- نص إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات وانتخاب سلطة فلسطينية، وفي 4 مايو أبرمت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقا بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا، وفي الأول من يوليو من نفس العام وصل ياسر عرفات إلى غزة وأنشأ مقره. وكان في استقباله عشرات الآلاف من الفلسطينيين سكان القطاع.

3- في 28 سبتمبر، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة في العاصمة واشنطن.

4- في 1 أبريل، عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الحادية والعشرين في مدينة غزة في فلسطين للمرة الأولى منذ عام 1964 وقرر بأغلبية الأصوات إلغاء أحكام الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في 9 و10 أيلول 1993.