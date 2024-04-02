مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. حسن الصباح يكفر زيد ابن سيحون ويسجنه

حالة من السخط الشديد يشعر به حسن الصباح (كريم عبد العزيز) تجاه زيد ابن سيحون (أحمد عيد)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، بداية من قيامه بإعطاء نجله الهادي الخمر، ثم هربه من القتال أثناء اقتحام جيش السلاجقة لقلعة ابن الحافظ، «أنا غفرت ليك يا زيد قبل كدا كتير، لكن تشرب ابن حسن الصباح خمر وتهرب واخوانك بيدبحوا.. وقت المغفرة خلص خلاص».

ويوجه حسن الصباح حديثه إلى برزك أميد، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، «التولي يوم الزحف عقوبته ايه يا برزك.. وخيانة الأمانة وخيانة ولي الأمر عقوبتها ايه يا برزك»، ليجيب: «القتل».

مسلسل الحشاشين الحلقة 23

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. حسن الصباح يأمر بحبس زيد ابن سيحون

يهاجم زيد اين سيحون الصباح، ويتهمه بالكفر ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، «أنت متصلحش أنك تكون داعي الحجة لأنك كافر، أوهمت الشباب بالجنة ورمتهم للقتل وافتريت على الله وادعيت أنه سلمك مفتاح جنته، كفرت يا ابن الصباح ولازم شباب القلعة يعرفوا حقيقتك ويختاروا واحد أمين على أرواحهم غيرك».

ويطلب حسن الصباح من برزك أميد اصطحاب زيد ابن سيحون إلى محبسه حتى موعد محاكمته، قبل أن يخبره أن الدعاة أقروا بكفره، «كفرت يا ابن سيحون وده مش حكمي أنا فيك، ده حكم الدعاة في محاكمتك العادلة».