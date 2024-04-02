أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يهنئون السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة

توجه أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على توليه فترة رئاسية جديدة، متطلعين فيها إلى مزيد من الثقة في قدرات الشباب، وداعين المولي عز وجل أن يوفقه لما فيه مصلحة الوطن، وآملين أن يكونوا فيها عونًا وسندًا لخدمة وطننا الحبيب.

ووجه أعضاء البرنامج الرئاسي رسالة إلى الرئيس مفادها: «إلى من آمن بالشباب إيمان اليقين الذي لا يتزعزع.. من أعطى الفرصة وقدم العون والمساندة.. إلى من رأى في الشباب المستقبل والأمل والحلم وجعلهم شركاء للحاضر والمستقبلمن استمع للشباب وشاركهم أفكارهم وأحلامهم ولم يتركهم فريسة لمن يقتات بطموحهم من فتح للشباب أبواب الثقة.. وأعطاهم مفاتيح القيادة».