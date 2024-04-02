رئيس جامعة النيل: ندعم السيسي لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة في كل ربوع مصر

هنأ الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم لفترة رئاسية جديدة.

عبور حقيقي للجمهورية الجديدة

وقال رئيس جامعة النيل، إن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر لفترة رئاسية ثالثة بمثابة عبور حقيقي للجمهورية الجديدة واستكمال لمسيرة بناء بدأت منذ عشر سنوات وستستمر بفضل حكمة القائد وإيمان الشعب المصري العظيم بكل الجهود التنموية التي تمت على أرض مصر منذ تولي الرئيس حكم البلاد.

استكمال مسيرة بناء الوطن

وحيا الدكتور وائل عقل، ما جاء على لسان الرئيس في خطابه التاريخي اليوم أمام مجلس النواب والذي جدد فيه الرئيس السيسي العهد مع الشعب المصري على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون، متسلحين بعراقة تاريخ لا نظير له بين البلاد، وعزيمة حاضر أشد رسوخا من الجبال، وآمال مستقبل يحمل بإذن الله كل الخير لبلدنا وشعبنا.

وعاهد رئيس جامعة النيل، الرئيس بأن تكون الجامعة والعاملون بها وخريجوها والمنتسبون إليها في خدمة مسيرة العمل والبناء لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة في كل ربوع مصر، وأن يؤدي الجميع عمله بكل جهد وإخلاص.