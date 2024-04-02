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دراما المتحدة

نائب بـ«الشيوخ»: حفل تنصيب الرئيس بالعاصمة الإدارية تدشين حقيقي للجمهورية الجديدة

كتب:

يسرا البسيوني
09:16 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
النائب محمد البدري عضو مجلس الشيوخ

النائب محمد البدري عضو مجلس الشيوخ

هنأ النائب محمد البدري عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن كلمة الرئيس خلال حفل التنصيب اليوم عكست ملامح الست سنوات المقبلة، والتي تستهدف استكمال الإنجازات والتنمية.

تدشين الجمهورية الجديدة

وأوضح «البدري» في تصريحات له اليوم، أن تأدية اليمين للرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة تدشين حقيقي للجمهورية الجديدة التي طمح إليها المصريون ونادوا بها، واستجاب لهم الرئيس السيسي الذي لطالما أثبت حبه وولائه للوطن وانحيازه لشعب مصر.

تحديث البنية التحتية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خطاب الرئيس حمل ملامح الفترة الرئاسية الجديدة وما يتبناه الرئيس من رؤى واعدة لتطوير ونهضة القطاعات المختلفة، وترتكز بشكل رئيسي على أن أمن مصر وسلامة شعبها هو خيار مصر الأول وفوق أي اعتبار، كما أنها أكدت أن مصر مستمرة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الموضوع للتنمية العمرانية وتحديث البنية التحتية لخدمة الصناعة والزراعة والقطاعات المختلفة.

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بقلم يسرا البسيوني