خبير سياسي: السيسي أرسى قواعد بناء الوطن في الفترة الرئاسية الجديدة

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسى قواعد بناء الوطن ومبادئ مهمة جدا في الفترة الرئاسية الجديدة، وأولى هذه القواعد هي الحفاظ على أمن مصر القومي، واليوم أولى المهام والتكليفات أو التحديات التي سيهتم بها الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة.

الحفاظ على الأمن القومي للبلاد

وأوضح الريس في تصريح لـ«الوطن»، أن من أهم التحديات التي تعمل عليها الدولة الحفاظ على أمن مصر القومي والدفاع عنها ضد أي معتدٍ، بالإضافة إلى أن الوضع الداخلي الاقتصادي وصحة وحياة المواطنين والحوار الوطني كل هذه تحديات وأولويات، تحدث عنها الرئيس اليوم في خطابه الافتتاحي، لافتا إلى أن أولويات تلك الفترة الحفاظ على الأمن القومي للبلاد والاهتمام بالحوار الوطني وتشجيعه والاهتمام بالاقتصاد ومؤسسات الدولة وجعلها أكثر رسوخا ودينامية.

الاهتمام بالزراعة والتصنيع

وأكد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الاهتمام بالزراعة والتصنيع وتوفير النقد الأجنبي يعني من أولويات الرئيس التي حددها اليوم في خطابه الافتتاحي لفترة رئاسية جديدة، وكل ذلك في وضع إقليمي متوتر تعيشه المنطقة، مشيرا إلى أن علاقات مصر الخارجية علاقات متوازنة مع كل الأطراف.