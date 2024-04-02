كيف تحبب أبناءك في مادة الرياضيات؟.. مشكلة ناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3

«كل دي مسائل الامتحان صعب جدًا، مش عارف أحل الجذر التربيعي، القسمة المطولة إزاي هحلها يا رب، أنا ما بحبش الرياضة»، يبدو أن محاولة تعلم المفاهيم الرياضية أو الحسابية أمر عسير، وتقف الكثير من الأمهات مع أبنائهن أمام هذه المشكلة، وهو ما سلط عليه الضوء مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3، إذ لم يعرف «يحيى» وأصدقاؤه كيفية حل العمليات الحسابية ووجدوا فيها صعوبة كبيرة.

مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3

ووقع أبطال مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3، في مشكلة عدم تحصيل الدرجات النهائية في الرياضيات بسبب عدم حبهم لها، وهو ما ذكَّر الأمهات بالمشكلة الكبيرة التي يقعن فيها في كيفية إقناع أبنهائن بحب المادة، إذ أن أنفسهن يقعن في هذه المشكلة، وهو ما أجابت عنه آية محمد، أخصائية التربية وتعديل السلوك، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ عبَّرت أن أول شيء يجب فعله هو تعزيز الثقة وإبعاد القلق عن الأبناء تجاه المواد الدراسية، وتفهيمهم كيفية التعامل مع الأرقام، وعمليات الجمع والطرح والضرب وغيرها.

تنمية حب الرياضيات لدى طفلك

اتبع حيل بسيطة تتلخص في أنك لا تلقن طفلك الرياضيات بل تفهمها له، ووفق لما أوضحه وحيد مفيد، أستاذ مادة الرياضيات، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب استخدام الدعائم عند تعلم المفاهيم الرياضية، وذلك الأمر في كل المراحل العمرية: «للمساعدة في عملية الفهم في ألعاب ذكاء في الرياضة ممكن استخدامها كأحد مقومات فهم وحب الرياضة، وفي الطفولة لازم أول شيء تعليم الطفل إزاي يوفق بين الكلمات المعبرة عن الأشياء بالأرقام الصحيحة».

وهناك خطوات تساعد أيضًا على فهم الرياضة منذ الطفولة، تتمثل في التالي:

التعلم بطريقة أكثر إيجابية ومرحة ومساعدته على عد الأشياء داخل المنزل منذ الصغر.

تدريب الأطفال على تصنيف الأشياء بالأرقام.

قراءة الساعة أمامه بصورة دائمة وتعليمه الساعة بالحروف والكسور.

استخدام لعبة المكعبات يعلم طفلك التعلم المنظم والتركيز وتعزيز الثقة.

استخدام الألعاب التعليمية والتسويقية لتطبيق ومعرفة العمليات والمفاهيم الرياضية.

تطبيقات مجانية لتعليم ابنك الرياضيات

بحسب موقع المنح الدراسية «STUDYSHOOT»، نقدم لك مجموعة من التطبيقات المجانية لتعلم طفلك الرياضيات بسهولة، وهي:

تطبيق كيدلو لتعليم الجمع والطرح

تطبيق يساعد الأطفال على تعلم أساسيات الطرح والجمع ويوجد أكثر من 350 لعبة للاختيار من بينه.

تطبيق Math Training for Kids

يقدم التطبيق تعلم مبادئ الرياضيات بما في ذلك الكسور العشرية.

تطبيق Math Learning Center

يتم التعرف على الكلمات الجديدة والصعبة، وتطبيق مهارة معينة من الكسور والأرقام العشرية والأعداد والأرقام.