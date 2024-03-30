معلومات عن الفنان أسامة عبدالله.. صاحب شخصية زعيم العصابة في يحيى وكنوز 3

جاور كبار النجوم في السينما والتلفزيون، وشارك في الكثير من الأعمال الفنية، واشتهر بإفيهاته الكوميدية، ولكنه خرج عن المعتاد في موسم رمضان 2024 ليقدم دور الرجل الخفي في مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3، إنه الفنان أسامة عبد الله.

رحلة الفنان أسامة عبد الله

شارك الفنان أسامة عبدالله في بداية مشواره بمسرح الجامعة في كلية الحقوق، وكان معه عدد من النجوم، منهم الفنان خالد الصاوي وخالد صالح وطارق عبد العزيز ومحمد هنيدي والسيناريست أحمد عبد الله، وحصل على المركز الأول في التمثيل والإخراج 6 مرات في الجامعة، وتتلمذ على يد المخرج كرم مطاوع في المسرح القومي ووزراة الثقافة.

روى الفنان بداياته بعد الجامعة، وقال في تصريحات تلفزيونية: «خلصت امتحانات وكان نفسي أشترك في مسرحية بهلول في أسطنبول للفنان سمير غانم وإلهام شاهين، روحت ملقتش أي فرصة، لكن الأستاذ سمير غانم كان زعلان من مونولوج بيقوله والنغمة في الكاسيت مش مغطية المونولج، فاقترحت أني أتعامل مع الآلات لأني كنت دارس موسيقى في الجامعة، وأستاذ سمير وافق».

ظل ثلاثة سنوات في كابينة الصوت خلف الستار، ولكنه استمر في العمل على موهبته، موضحًا: «خدت كورس تمثيل عن طريق المعايشة، وعملت تجارب أداء سينما مع المخرج شريف عرفة ومريم أبو عوف، وخدت دبلومة بالمسرح الشعبي»، إلى أن سمح له المخرج خالد الحجر، ليقدم فيلم اليوم السادس مع المخرج يوسف شاهين، عندما رآه مع الفنان كرم مطاوع على المسرح القومي.

الفنان أسامة عبد الله في مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3

وفي دراما رمضان 2024 قدم الفنان أسامة عبد الله شخصية زعيم العصابة، في مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3، وقال عن ذلك: «العمل الفني سواء إعلان أو غيره بدخل فيه وأنا مش عارف إيه هيحصل أو هدخل إزاي بس بيبقى في توفيق من ربنا الحمد لله، والمسرح أثر على أدائي التمثيلي وأثقله وبيعمل تاريخ، لأن التجربة المسرحية بتدي خبرات وأفاق، لأن بيبقى أصعب لأنك محتاج رد فعلي وقتي من الجمهور فبيكون سهل عليك التعامل مع أي جمهور».

معلومات عن الفنان أسامة عبد الله

وبعد تألقه في مسلسل يحيى وكنوز 3، نستعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن أسامة عبدالله، بحسب حديثه في آخر لقاء تلفزيوني له: