محمود العسيلي لـ«ع المسرح»: «بغير على مصر.. ولما بتعصب مبحبش أجرح حد»

قال الفنان محمود العسيلي، «أنا لست مندفعا ولأ أتنمر على أي شخص وعندما حدث واتقال أني اتنمرت على حد وقتها لم يكن ظهر مصطلح التنمر أصلا».

وأضاف «العسيلي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «طبيعي أغير على بلدي، ولو مش هاغير على مصر هاغير على إيه ولا مين.. هاغير على بلدي من أي كلام يتقال وهارد على أي حد يحاول يهين البلد.. أنا كده وبالنسبة لي ده مش اندفاع».

وتابع: «بفكر كويس في كلامي قبل ما أقوله، واللي قلته قبل كده عارف كويس أنا قولته ليه ومعنديش أي ندم عليه خالص».

واستطرد: «أنا مش بني آدم غلاط وعمري ما أبقى مش عارف أنا بقول إيه.. دي مش شخصيتي، ومفيش حاجه اسمها أتعصب أقول أي كلام.. ونادر لما تفلت مني كلمة لحظة عصبية، ولما بتعصب مبحبش أجرح حد».