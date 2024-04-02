محمود العسيلي لـ«ع المسرح»: «لا أحب أن يحيطني منافقون ومطبلاتية»

قال الفنان محمود العسيلي، إنه يحرص على انتقاء الأشخاص المقربين منه والدائرة المحيطة به، موضحًا: «مينفعش يبقى حواليا من ينافقوني، مطبلاتية، وكلامهم الله يا نجم.. يا فنان أنت جامد أوي.. الأغنية كسرت الدنيا»، «لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه، وتكون متصالح مع نفسك مية في المية».

وأضاف «العسيلي»، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «أختار من حولي بعناية وربما من فترة كما هم لم يتغيروا، وبفتح أذني وعيني على كل جديد، «بخليهم مفتوحين على الآخر».

وتابع: «لا أرى في نفسي العصبية والاندفاع، وعلى العكس، والمواقف التي وصفوني فيها بالعصبية لم تكن إلا نتيجة سوء فهم «اتفهمت غلط»، والكلام اقتطع من سياقه لأن الأقوال بالنيات، و«محدش عارف نيتك».

وأكد: «في موقف ما وصفوني فيه بالعصبية رغم أن كلامي كان موجه لأحد المنظمين وليس للجمهور، بل وكان مضمون كلامي أنه من حق الجميع التصوير معي: قولت له من حقهم يعملوا اللي انت بتعمله ده، لأفاجأ بكلامي يقتطع ويُحرف بطريقة مغرضة خارج السياق ليفهم غير ما قصدت بل وضخموا الموضوع».