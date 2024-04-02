محمود العسيلي: صراعي مع الحياة سببه السعادة والنجاح والبحث عن التجديد

قال الفنان محمود العسيلي، إنَّ أكبر صراعاته في الحياة أن يجد السعادة على المستوى الشخصي مشددًا على أنه في الحياة المهنية يحاول الحفاظ على النجاح الفني والتواجد دائما بين الكبار.

صراع محمود العسيلي المهني

وأضاف «العسيلي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «صراعي المهني إني أعمل حاجة بحبها، وأبقى راض تماماً عن أي شيء أقدمه، وفي الوقت نفسه صراع النجاح بمعنى كيف أظل محافظاً على النجاح وأظل متجدداً.. وأفكر هاعمل وأقدم إيه، وصراع في غاية الأهمية، هو ألا أخسر نفسي».

السعي لتقديم أعمال متجددة

وتابع الفنان محمود العسيلي: «من الصعب للغاية أن يكون كل اختياري لأعمال تشبهني وأحافظ على نفس مستوى النجاح.. مبقاش متجمد، ولازم أبقى متجدد وأتعلم من الأخطاء، وأبقى عارف الحاجة اللي بعملها مبتنجحش ليه عشان أعرف أكمل».