محمود العسيلي لـ«ع المسرح»: «أنت تقدر» و«ابن مصر» أغاني ستخلد في التاريخ

أكد المطرب محمود العسيلي، أنه يتمنى أن تخلد أغانيه لمدة 100 أو 200 سنة، مشددًا على أنه مؤمن بخلود عدد من الأغاني له، متابعًا: «أنت تقدر وابن مصر هيعيشوا».

وأوضح «العسيلي»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن هناك العديد من أغانيه التي ستخلد في التاريخ الفني، مشددًا على أن هناك علامات معينة ستستمر وستكون موجودة رغم مرور مئات السنوات.

وشدد على أن ما يسعده في الحياة هو رفيق العمر والذرية الصالحة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يحقق حلمه وأن يكون له العديد من الأولاد.