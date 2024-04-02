شادي مؤنس يكشف لـ«كلام في الفن» كواليس الموسيقى التصويرية لمسلسل «جودر»

حلّ الموسيقار شادي مؤنس في ضيافة الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «كلام في الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»؛ للحديث عن أحدث إبداعاته الفنية، مع الموسيقى التصويرية لمسلسل «جودر».

وأكد «مؤنس»، أن العمل استغرق فترة تزيد عن العام، وبدأت بتأليف الاستعراضات وأنه عمل على الوصول إلى الرؤية التي يطمح إليها المخرج إسلام خيري قائلا: «لقيته بيكلمني ماسنجر وأبلغني بالمسلسل، وعاوزني أصور الاستعراضات»، مضيفًا أنه بدأ في الاستعراضات ثم عملنا على فكرة الموشح بناءً على مقترح ياسر جلال.

وتابع: «بعد الانتهاء من الموشح جرى تقديمه للمطربة كارمين سليمان لغنائه»، لافتًا إلى أنه قام بتنفيذ الأوركسترا، والتي شهدت تعاونا دوليا مع الجانب الروسي ولكن العازفين كانوا مصريين وأعطوا الروح الشرقية للموسيقى.