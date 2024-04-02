ملخص الحلقة 23 مسلسل الحشاشين.. الصباح يحكم بالقتل على ابن سيحون

يذهب حسن الصباح «كريم عبدالعزيز» إلى زيد بن سيحون «أحمد عيد» في محبسه بعد ما حكم عليه بالقتل، ويلومه على ما فعله مع ابنه الهادي وإعطائه للخمر، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، قائلا: «زمان أنقذتك أيام ما كنت عمر الأعرج، ولما كبرت وبقيت تابع حسن الصباح الأول رديت الجميل وجريت ابني لشرب الخمر.. تفتكر إيه جزاءك العادل يا زيد».

ليرد زيد بن سيحون على حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، «أنقذتني عشان تشتريني عبد عند حسن الصباح، عبد يوهب روحه لحسن الصباح زي باقي شباب القلعة»، ويقاطعة الصباح: «كنت ذليل مهان وظهرك عليه آثار تعذيب كل الطوائف»، ليخبره زيد أنه كان يصدقه وكان لسان لدعوته «صدقتك وصدقت أنك راجل إلهي لحد ما أيقنت أنك شيطان بتحركه نفسه وأغراضه».

مسلسل الحشاشين الحلقة 23

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. المواجهة بين حسن الصباح وزيد بن سيحون

قال حسن الصباح إنه حزين على انحراف روح زيد بن سيحون وتخليه عن إيمانه، وهو أكبر من غضبه من أذيته لنجله، «حسن الصباح خسر روح مؤمنة وأقرب أصحابه قلبك بقى قلب كافر والشيطان يمرح فيه»، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، ليرد عليه ابن سيحون: «أنت اللي كفرت يا حسن لما ادعيت مقام فوق مقامك، كفرت يوم ما صدقت أن معاك مفتاح للجنة، كفرت يوم ما حسيت فوق القلعة إنك رب».

ويخبر حسن الصباح زيد بن سيحون أنه سوف يأخذ عزاءه الآن قبل موته وسيكون دون أي دعوات بالرحمة، لأن بعد موته لن يكون له قبر لأنه كفر من وجهة نظره.

وفي المحاكمة يتم الحكم على زيد بن سيحون بالقتل، ويطلب حسن الصباح من يحيى ابن مؤذن أصفهان تنفيذ حكم القتل في ابن سيحون، وهو الذي قتل والدي يحيى، ولكن سيحون يخبره أنه قام بذلك بأمر من الصباح نفسه.