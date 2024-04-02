مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. السلطان بركياروق يقتحم قلعة ابن الحافظ

يبدأ جيش السلاجقة بقيادة السلطان بركياروق (عمر الشناوي) الهجوم على قلعة ابن الحافظ الموالي لحسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، حيث يرمي القلعة بكور اللهب المشتعلة التي تضرب أسوار القلعة، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الهجوم من خلال الفرسان محاولين اقتحام القلعة التي يتواجد داخلها زيد ابن سيحون (أحمد عيد) ويحيى ابن المؤذن (أحمد عبد الوهاب).

وأثناء محاولة جيش السلاجقة اقتحام قلعة ابن الحافظ ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، يرسل أنصار حسن الصباح من القلاع المجاورة المدد، حيث يلتف المقاتلون من خلف الجيش السلجوقي ويبدأون في مهاجمتهم وإشعال النار في معداتهم، وهو ما يخلق حالة من الارتباك بين صفوف الجيش قبل أن يتم الالتحام بينهم في معركة ضارية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 23

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. يحيى يساعد جيش السلاجقة

وتكشف أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، أنه رغم انضمام يحيى إلى حسن الصباح، إلا أن في باطنه مازال جندي سلجوقي ينتظر اللحظة المناسبة حتى ينتقم منهم، وحلال الحرب الدائرة بين الطرفين يصعد يحيى إلى أعلى نقطة في سور القلعة ويضرب رماة الأسهم الذين يتصدون للجنود السلاجقة أثناء محاولة اقتحامهم القلعة، وبالفعل ينجحوا في الدخول.

وينجح يحيى في إصابة زيد ابن سيحون بسهم أثناء المعركة، ولكن السهم لم يقتله ويحاول الهرب على حصانه، بينما ينطلق يحيى خلفه ويطارده