لغة جسد بوتين في حواره مع تاكر كارلسون.. ماذا تعني حركاته اللا إرادية؟

مقابلة هي الأولى من نوعها للرئيس الرودسي فلاديمير بوتين مع شخصية إعلامية غربية منذ أزمة أوكرانيا في فبراير 2022، إذ حققت هذه المقابلة التي أجراها الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون رقمًا قياسيًا من المشاهدات بلغ 150 مليون مشاهدة في حوالي 23 ساعة من نشرها على إكس، وفاقت الـ 8.3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وكشفت لغة جسد بوتين عن أسرار عديدة.

لغة جسد بوتين مع تاكر كارلسون

وخلال المقابلة التي استمرت لمدة 120 دقيقة، كشفت لغة جسد بوتين مع المذيع المخضرم تاكر كارلسون عدة دلالات وإشارات، إذ ظهر «بوتين» خلال اللقاء يمسك معصم يده في محاولة لتعديل أكمام القميص، وهي في لغة الجسد تشير إلى التوتر، خاصة أنّه استمر عليها عدة لحظات بحسب الدكتور محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد: «دي مش إشارة عابرة وخلاص، التوتر ده عنده ممكن يكون ناتج عن أنّه بيفكر لأنّه مكانش متوقع سؤال معين، أو بيفكر في سؤال يترك بيه انطباع جيد بإجابته، فده ممكن يكون خلق عنده نوع من التوتر».

وأضاف خبير لغة الجسد في حديثه لـ«الوطن» أنّ بوتين ظهر خلال اللقاء يبستم ابتسامة فيها من السخرية من الشعب الأمريكي قائلًا: «احنا على بُعد آلاف الأميال من أراضيكم فـ أنتو جايين عندنا تعملوا إيه»، وكأنه يستهزئ بهم وبتدخلهم السافر في أزمة أوكرانيا.

وخلال اللقاء المطوّل، ظهر بوتين يُحدّق بصورة للمذيع تاكر كارلسون وقال إنّه رغم العقوبات الأمريكية أصبحت روسيا أقوى اقتصاد في أوروبا، في إشارة منه إلى إثارة الخوف في نفس المذيع ونفوس المشاهد الأمريكية بشكل عام: «هو بيبعت رسالة أننا أقوياء والعقوبات دي مش هتأثر فينا أبدًا، وهو قاصد بالتبريقة دي أنّه يترك انبطاع قوي أنّه قوي وروسيا قوية، فـ ده يخوف منه أي حد وأنّ أمريكا تتدخل أكتر من كده».

توتر وسخرية ورسائل واضحة

خلال حديث بوتين عن انفجار أحد خطوط الغاز، لوحظ أنّه رفع يداه الاثنان خلال حديثه، ومال بجسده ناحية اليمين مع ضمّ يديه أكثر من مرة في نفس السياق أثناء شرح وجخة نظره، وهو ما يُسمى في لغة الجسد تناغم بين حركات الجسد وبين الكلمات المنطوقة من فمه، إذ يعبر هذا التناغم عن الصدق والوضوح ولا يخفي أي معلومات.

ويقول الدكتور محمد أبو هاشم، إنّ لغة جسد بوتين أثناء حديثه عن زرع شريحة إيلون ماسك في رأس أحد المواطنين الأمريكيين، ظهر يهزّ كتفه الأيسر أثناء بدء إجابته على المذيع: «هزة الكتف دي بالنسبة لبوتين معناها إنّ الموضوع مش مهم له، أو مش مهتم بيه، لكنّه كان صادق في كلامه عن إيلون ماسك لما وصفه بالذكاء وقال إنّه إنسان ذكي، وعبّر عن ده بلغة جسده».