ماذا قالت «كاميلا» خلال حفل تتويج الملك تشارلز؟.. لغة الشفاة تكشف الكثير

انصب تركيز أغلب حضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، أمس السبت، على عظمة وفخامة الاحتفالات، فيما انصرف اهتمام آخرين على محاولة تفسير الهمسات المتبادلة بين ملك وملكة انجلترا، ليستخدموا لغة الشفاة، كوسيلة لمعرفة ما تبادلاه من كلمات.

في تتويج الملك تشارلز.. لغة الشفاة تكشف ما قالته «كاميلا»

كشف قارئ لغة الشفاة لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لم تفصح الصحيفة عن هويته، عن الكلمات والعبارات القليلة التي تبادلها الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة القرينة كاميلا، والتي كان أبرزها يدور حول «طقس لندن الممطر»، و«الحشود الضخمة»، و«الأعلام على طول طريق الموكب»، أثناء ركوبهم العربة الملكية، خلال حفل تتويج الملك تشارلز أمس.

لغة الشفاة تؤكد.. انبهار الملكة بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

فيما تضمنت العبارات التي تبادلها الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، خلال حفل التتويج، وفقاً لتصريحات قارئ لغة الشفاة للصحيفة البريطانية، قول الملك: «يا للعجب، انظر إلى هذا»، لترد الزوجة وهي تنظر إلى الجماهير المزدحمة: «رائع.. رائع»، وتابعت واصفة أعداد الأعلام على جانبي الطريق خلال مرور موكب العربة الملكية: «عددها هائل، مدهش!»، وهو ما أيدها فيه الملك تشارلز مبدياً سعادته: «يبدو رائعاً».

فيما يبدو مما كشفته قراءة شفاه الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا خلال حفل التتويج، أنَّه عقب وصولهم كنيسة «ويستمنستر» بدأ الثنائي في إبداء مزيد من الهدوء خلال الاحتفال، حيث لم يصدر عن الملكة إلا حركات بسيطة مثل تثبيت عباءتها على كتفيها، بجانب طلبها المساعدة من رجل بجانبها، ثمَّ شكرته قائلة: «شكراً لك».

عبارات كشفتها لغة الشفاة: توتر الملك تشارلز عند خروجه من العربة

وفي المقابل، أبدى الملك تشارلز الثالث بعض التوتر عندما طلب منه الدخول، طالباً بعض الوقت على ما يبدو، حيث تساءل بقلق: «انتظر هنا؟ الآن؟»، ومرة أخرى عبر عن قلقه بخصوص الوقت أثناء انتظاره للخروج من العربة الذهبية، قائلاً: «مضى وقت أطول هذه المرة»، بحسب تكهنات قارىء الشفاة.

ولم تكتف صحيفة «ديلي ميل» بتكهنات قارئ شفاة واحد، بل استعانت في تقريرها بخبير آخر في لغة الشفاة، يُدعى جاكي برس، والذي أكد على أنَّ أفراد العائلة الملكية الآخرين كان لديهم الكثير الذي قالوه خلال الحدث التاريخي والأسطوري، والذي يمكن أيضا قراءته.

استكمال مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث اليوم.. حفل موسيقي بانتظاره

وكشفت صحيفة «إندبندنت» عن استكمال الملك تشارلز الثالث لمراسم التتويج اليوم الأحد، حيث من المقرر حضور حفل موسيقي وغنائي، يضم في قائمته عدداً من مشاهير الغناء، مثل ليونيل ريتشي، وكاتي بيري، وآندريا بوتشيلي، وينعقد الحفل في قلعة «وندسور»، بعد إقامة حفلات في شوارع وأنحاء بريطانيا.

وتعد احتفالات ومراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، والمقامة منذ أمس السبت، حدثاً تاريخياً ويصنف من بين أكبر الأحداث الاحتفالية في البلاد منذ ما يقرب من 70 عاماً، بعد مرور 8 أشهر على وفاة الملكة الأم، إليزابيث الثانية.