محمود العسيلي لـ«ع المسرح»: لست ضد المهرجانات وأغانيها «انعكاس للذوق العام»

قال الفنان محمود العسيلي، إنه بدأ مشواره الغنائي بلون مميز وستايل جديد، يقصد أغنية «الدنيا مجنونة»، موضحًا أنه من غير المعقول أن ينتقد ألوان الأغاني الجديدة الأخرى، مثل الراب أو المهرجانات.

وأضاف «العسيلي»، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «هناك ألوان من الفنون إن لم تتجدد سينساها الناس وتروح، بل وهذا ممكن تطبيقه على كل أنواع الفنون وبالتالي التجديد ضرورة للاستمرارية».

وتابع: «مقولتش حاجه تسيء للمهرجانات، بالعكس ولا أحجر على أي أحد وأنا من أكثر المنتقدين لمن حاولوا منع المهرجانات إيماناً مني بأن هذا التوجه الذي يقصد الحجر على الآخرين خاطىء وأنا ضد من يحاول منع أي فن وضد التجمد في الفكر».

وأكد: «المهرجانات انعكاس للذوق العام وللناس عايزة تسمع إيه.. الناس زهقت من المعتاد والمجتمع بيتغير بشكل كبير جداً، وأجيال صغيرة بتطلع وبتسمع حاجات مختلفة متقدرش تفضل في نفس السكة دي».