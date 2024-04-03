مسلسل جودر الحلقة 8.. ياسر جلال يعود إلى أهله بعد غياب 10 سنوات

بعد أن تمكن جودر «ياسر جلال» من إعادة مدينة النحاس إلى ملكها بيناس، الذي ذاق مرارة السحر الأسود الذي قامت به شواهي الساحرة «نور»، ليقوم الملك بتكريم جودر والاحتفاء به وسط شعب المملكة الذين أصبحوا ينظرون إليه نظرة البطل المخلص.

10 سنوات تمر على غياب جودر

مرت 10 سنوات على غياب جودر منذ أن قرر السفر في رحلته، وكان يظن أن فترة مكوثه كلها في مدينة النحاس لا تتجاوز الـ10 أيام، ليكتشف أن اليوم الذي يمر في تلك المدينة أثناء تأثرها بالسحر الأسود يمر كأنه سنة.

وبعد أن قضى رحلته تلك قرر أن يعود إلى أهله الذين أصبحوا في حالة من اليأس والحزن عليه، وبمجرد وصوله تفاجأ بأمه تجلس على رصيف الشارعة مكفوفة البصر تمد يدها للناس، في حالة يرثى لها، وعلى الناحية الأخرى تمكث محبوبته شهد التي انتظرته كل هذه السنوات رافضة ذلك الرجل الذي يريد أن يتزوجها عنوة.

وتنتهي الحلقة 8 من المسلسل عندما احتض الرجل الغائب أكثر من 10 سنوات أمه الهزيلة الكفيفة، لتكشف الحلقة المقبلة عن رد فعل باقي الأهل عند معرفة قدوم جودر ومدى الفرحة التي ستغمرهم.