ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 23.. أحمد العوضي يضرب والدته بسبب الهيروين

انطلق منذ قليل، مسلسل حق عرب الحلقة 23 بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، على قناة ON Drama، حيث ظهر في حالة إعياء شديد، بعدما أثرت المخدرات التي تم حقنه بها غدرا وبالقوة على صحته بشكل كبير.

انهيار أحمد العوضي على الأرض بسبب المخدرات

وتوالت الأحداث وأصبح عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي وأصبح عبدًا للهيروين وأحضر له صديقه محسن جرعة منه لتناولها، ولكن أنغام ابنة المعلم عبد ربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي شاهدته، ومنعته بالقوة من تناولها وتدخلت والدته ماجدة والتي تجسدها الفنانة سلوى عثمان لتمنعه هي الأخرى، ووضعت قدميها على كيس الهيروين بالأرض وتذلل لها عرب السويركي، وحاول منعها من ضياعه، وضربها دون أن يدرك، وظل يبكي بعدها على تدهور حالته وصحته، فأمرته بضرورة التخلص منه وأن يعود لكامل قواه وإرادته.

صفقة دنيا المصري لزوجها بعد خيانتها له

وتمكن جمال خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 23 والذي يجسده الفنان أحمد عبدالله محمود، زوج سميحة والتي تجسدها الفنانة دنيا المصري من كشف خدعتها له والدخول عليها أثناء تواجدها مع رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز، وكاد أن يقتلهما بمسدس في حيازته، ولكن تمكن رباح من ضربه وإنقاذ سميحة من القتل، وعندما عاد جمال إلى منزله أخبربته زوجته سميحة بأنها حامل، فأخبرها بأنه لا ينجب ولديه مشكلة فقامت بعمل صفقة معه بأن يعترف أن المولود ابنه مقابل أن يكون له مكانة خاصة عند والدها ويصبح مالكًا لتجارته.