مسلسل حق عرب الحلقة 23.. هل يقضي الإدمان على أحمد العوضي؟

تسارع شديد تشهده الأحداث في مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركي في أولى بطولاته بالدراما الرمضانية، خاصة بعد تدهور حالة عرب السويركي الصحية، إذ انقلبت حياته رأسًا على عقب، ومن المقرر أنَّ يشهد مسلسل حق عرب الحلقة 23 مفاجآت جديدة.

واستضاف رجل الأعمال أبو مازن عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، خلال أحداث مسلسل حق عرب، بعدما تمّ اختطافه وتعذيبه، حتى يتعافى تمامًا ويكون تحت الرعاية الصحية، ولكن الطبيب المعالج اكتشف تعاطيه لجرعات مكثفة من الهيروين بالإكراه.

الإدمان يسيطر على عرب السويركي

وتوالت الأحداث وشعر عرب السويركي بالتعب الشديد واحتياجه لجرعة جديدة من الهيرون، فاستعان بصديقه المقرب محسن ويجسده الفنان إبراهيم السمان، والذي رفض أن يجعله يسير في طريق الإدمان ولكن عرب السويركي وعده بأن تكون آخر جرعة له، فهل يقضي الإدمان على عرب السويركي أم ينتصر عليه ويعود لقوته؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 23 الليلة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 23 على قناة ON Drama

ومن المقرر أنَّ تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 23 على قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساء، وتذاع على قناة ON في تمام الساعة 12 منتصف الليل، إلى جانب عرضها على منصة WATCH IT.