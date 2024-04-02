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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 23

كتب:

أميرة عزالدين
02:56 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
مسلسل حق عرب الحلقة 23

مسلسل حق عرب الحلقة 23

مفاجآت كثيرة تشهدها أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، ومن المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 23 على النحو التالي.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 23

يكون موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 23 بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 23 

ويأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 23، في تمام الساعة 11:15 صباحا، والاعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، إلى جانب عرضه على منصة WATCH IT الالكترونية دون فواصل إعلانية.

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