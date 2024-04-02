مسلسل حق عرب الحلقة 22.. رياض الخولي يندم بسبب خسارة ابنته

لا زال عنصر التشويق يسيطر على أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على شاشة قناة ON Drama؛ إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 22 تطورات كثيرة، خاصة بعدما حاول المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، أن يخنق ابنته أنغام، التي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، دون أن يدرك خلال لحظة غضب أثناء الحديث معها ودفاعها عن عرب السويركي، ويجسده الفنان أحمد العوضي واعترفت لوالدها بحبه.

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. خلاف حاد بين رياض الخولي وابنته أنغام

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 22، وصرخت أنغام، التي تجسدها الفنانة كارولين عزمي في وجه والدها، بأنه لم يعد مثلما كان وأصبح شخصا غريبا عليها، وتخاف منه بدلا من أنه كان الأمان بالنسبة لها، وشعر بعدها المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي بالندم على خسارته لابنته، وما وصل إليه بسبب عصبيته.

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 22 بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، وذهب المعلم عبدربه إلى زوجته صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر في منزل والدها، وطالبها بالعودة إلى المنزل، لكنها رفضت لأنه يشك في خيانتها له، وهو ما جعله يغضب عليها.