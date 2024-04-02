مسلسل حق عرب الحلقة 23.. هل ستنقذ سلوى عثمان حياة أحمد العوضي؟

أوشك مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي، على إسدال الستار على مصير عرب السويركي، في ظل الصراعات والمشكلات التي يعيشها منذ بداية الأحداث، إذ يشهد مسلسل حق عرب الحلقة 23 مزيدًا من المفاجآت.

سلوى عثمان تكتشف سر أحمد العوضي

واكتشفت ماجدة «سلوى عثمان» والدة عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، أنّ ابنها يتعاطى موادًا مخدرة تسببت في تدهور حالته الصحية بشكل سيئ، بعدما سمعت حديثه مع صديقه محسن «إبراهيم السمان».

أحمد العوضي يبكي في أحضان والدته

وتوالت الأحداث في مشهد مؤثر بين ماجدة وعرب السويركي بعد صدمتها فيما فعله خصومه به عن طريق الغدر، ليبكي في أحضانها وكأنه طفل صغير، فهل تنقذ سلوى عثمان ابنها من طريق الإدمان وتساعده في العودة لقوته؟ هذا ما ستكشفه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 23 على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً.