محمود العسيلي لـ«ع المسرح»: ابني بيحب عصام صاصا وبيسمع كل أغانيه

قال الفنان محمود العسيلي، إنَّ أغاني المهرجانات بشكل أول بآخر «مبقتش زي الأول ولكنها من الحاجات اللي بحبها جدا وفيه مطرب مهرجانات هو رقم واحد على كل المنصات والمطرب ده ابني بيحبه وحافظ كل أغانيه والجيل الصغير بمختلف الطبقات بيسمعوه وخاصة الناس اللي شبهه، وميعرفوش أغانينا إحنا، والمطرب ده هو عصام صاصا».

المهرجانات لون مصري أصيل

وأضاف «العسيلي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «المهرجانات لون جديد ولكنه مصري أصيل وحاجه بتاعتنا ولون الشارع أوي، وأغاني صاصا رقم واحد على كل المنصات وبقوله أنت ناجح جدا وابني بجد بيحبك وبيسمعك هو وكل أصحابه، وأنت فعلاً رقم واحد ودي حاجه مننكرهاش».

وتابع: «مفيش أي تقليل احترام لـ مطربي المهرجانات، بحب الفنان حسن شاكوش جدا ومؤمن بموهبته وعارف أنه جامد جدا، وبالعكس شجعته لما قابلته وطلبت منه يركز في شغله أكتر ونجاحه بأنه يظهر بحاجات مختلفة تكسر الدنيا».