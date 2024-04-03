موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، حدده قسم النتائج والتقويم، بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، من خلال إمساكية شهر رمضان، لمعرفة وقت الإمساك عن الطعام والشراب إيذانًا بصوم اليوم الـ24 من الشهر المبارك 1445 هجرية.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى أنه جرى تحديد موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 3-4-2024 في تمام الساعة 4 صباحا و11 دقيقة.

موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

واضافت أنه تم تحديد موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، إذ يتم إقامة الصلاة بعد دقائق بسيطة من رفع الأذان الساعة 4 صباحا و15 دقيقة.

موعد بدء الصيام وعدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأربعاء

ويستعرض «الوطن» موعد بدء الصيام في الدقهلية اليوم الأربعاء 3 أبريل، والذي يأتي في تمام الساعة 4 صباحا و 11 دقيقة، ليكون عدد ساعات الصيام في الدقهلية نحو 14ساعة و24 دقيقة، تبدأ من رفع أذان الفجر حتى أذان المغرب في تمام الساعة الـ6 مساءً و15 دقيقة.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية فلكيًا، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل بعد انتهاء شهر رمضان الكريم يوم الثلاثاء 9 أبريل.