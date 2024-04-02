محمود العسيلي لـ«ع المسرح»: «اللي بيعمل حاجة من جواه هيكمل فيها»

قال الفنان محمود العسيلي، إنَّ أغاني الراب لون جديد ولتستمر لابد من تقديم محتوى مختلف، موضحًا: «بالنسبة للراب، اللي هيعرف يكمل هو اللي هيفضل مختلف لأنه أحد الفنون ويجري عليه قواعد الفن بحتمية التغيير طوال الوقت».

وأضاف «العسيلي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «الحاجة اللي هتفرقع شوية هي الحاجة اللي مش من جواك، وممكن مغني في أول مشواره كان بيعمل حاجات من جواه ولكن يبدأ بالتأثر بالمحيط اللي حواليه ويبقى بيعمل حاجات كلها شبه بعض».

وتابع: «كنت بتكلم بمنتهى حسن النية وأنا براضي فناني المهرجانات والراب دلوقتي وبقولهم: اتجريت لصراع غير مقصود».

وأكد: «التجديد في الفن ضروري ولكن لو اللون الجديد مش حقيقي ومبني على الفرقعة، فالفرقعة بتكون لحظية وترند ولو فضلت تكرر نفس اللي بتقوله كل مرة بنفس الطريقة والشكل دور على أشكال مختلفة واعمل حاجات جديدة عشان تقدر تحافظ على فنك يبقى فن جيد».