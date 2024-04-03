يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد ومواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، الموافق الـ24 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، من أجل أداء الصلوات الخمسة في ميعادها، للتزود بأكبر قدر من الطاعات، مع اقتراب الشهر الفضيل من نهايته، وذلك وفق ما حدده قسم النتائج والتقويم، بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى أن مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 3-4-2024، جاءت كالتالي:

- صلاة الظهر: الساعة 11 صباحا و58 دقيقة

- صلاة العصر : الساعة 3 مساء و30 دقيقة

- صلاة المغرب الساعة 6 مساء و15 دقيقة

- صلاة العشاء: الساعة 7مساء و35 دقيقة

- صلاة الفجر: الساعة 4 صباحا و11 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأربعاء 3 أبريل

وأضافت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأربعاء تبلغ نحو 14ساعة و24 دقيقة تبدأ من رفع أذان الفجر الساعة 4 صباحا و11دقيقة حتى رفع أذان المغرب الساعة 6 مساءً و15 دقيقة.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وتحدد فلكيًا، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم يوم الثلاثاء 9 أبريل.