أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-4-2024 في محال الصاغة

ثبات سعري كبير شهده سعر الذهب عيار 21 خلال بداية التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر تداولا بين المواطنين داخل محال الصاغة، وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 3-4-2024 في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاء سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية، كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية 2531 جنيها دون أن يشمل الضريبة والمصنعية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية 3090 جنيها دون ضريبة ومصنعية.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية 2649 جنيها.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية 2060 جنيها.

أسعار الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، في بداية التعاملات الصباحية، 24 ألفا و720 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.