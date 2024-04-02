أسعار الذهب في محال الصاغة خلال نهاية التعاملات المسائية

ثبات كبير شهده سعر الذهب عيار 21 خلال نهاية التعاملات المسائية، وهو العيار الأكثر تداولا بين المواطنين داخل محال الصاغة، وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاء سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية، كما يلي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في نهاية التعاملات المسائية 2531 جنيها، دون أن يشمل الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في نهاية التعاملات المسائية، 3090 جنيها، دون ضريبة ومصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، في نهاية التعاملات المسائية، 2649 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء، في نهاية التعاملات المسائية 2060 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، في نهاية التعاملات المسائية، 24 ألفا و720 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.