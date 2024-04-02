انخفاض أسعار الذهب والحديد والسكر في الأسواق.. «اعرف بقت بكام»

شهدت أسعار عدد من السلع تراجعات جديدة في الأسواق، كان أبرزها الذهب والحديد والسكر، وبعض الخضراوات والفاكهة، وذلك لعدة أسباب ترصدها «الوطن» في السطور التالية.

تراجع أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات انخفاض أسعار المعدن الأصفر مع بداية التعاملات المسائية بقيمة وصلت إلى 20 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا، في حين تشهد محلات الصاغة إقبالا من جانب المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهبية.

وأوضحت الشعبة أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا دون ضريبة ومصنعية سجل 3080 جنيها، أما عيار 24 بلغ 3520 جنيها، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 ببداية التعاملات المسائية إلى 2640 جنيها.

انخفاض أسعار مواد البناء اليوم

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الحديد اليوم بقيمة 1277 جنيها، وذلك بعدما سجلت أمس، استقرارا في الأسواق، إذ بلغ سعر طن حديد الاستثماري 38 ألف جنيه، وحديد عز 44 ألف جنيه، أما عن سعر طن حديد بشاي بلغ 43 ألف جنيه، في حين وصل سعر طن حديد المصريين إلى 43 ألف جنيه.

وكشفت البوابة عن أنّ سعر طن الأسمنت يسجل اليوم في بداية التعاملات الصباحية استقرارا بسبب تراجع أسعار مواد البناء ووفرة المعروض وعدم إقبال المواطنين على الشراء.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم فسجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2350 جنيه للطن.

هبوط أسعار السلع الأساسية في الأسواق

كشف الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة الأسعار المحلية والعالمية انخفاض أسعار عددا من السلع في الأسواق، كان من أبرزها الفول المعبأ بواقع 2.55 جنيه في سعر الكيلو، حيث سجل 53 جنيها للكيلو، فيما بلغ زيت عباد الشمس انخفاضا بقيمة 5 جنيهات ليبلغ سعر اللتر 89 جنيها، أما أسعار السكر انخفضت بواقع 1.55 جنيه للكيلو حتى بات يباع بسعر 38 جنيها للكيلو في المحلات.

تراجع أسعار اللحوم والدواجن في مصر

وأعلنت الشعبة العامة للقصابين، انخفاض أسعار اللحوم الطازجة بواقع 8 جنيهات في الكيلو، حتى بات يباع سعر الكيلو منها بسعر 374 جنيها، فيما تراوحت أسعار اللحوم في السوق ما بين 326 و412 جنيها بحسب المنطقة المباع فيها السلعة، أما عن الدواجن انخفضت بواقع جنيه في الكيلو ليسجل 114 جنيها، بحسب البورصة العامة للدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.