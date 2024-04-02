انخفاض سعر الذهب عيار 21 بمحال الصاغة.. اعرف بكام

شهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وانتشارا انخفاضا خلال بداية التعاملات المسائية بواقع 20 جنيها في سعر الجرام، وهو العيار الأكثر تداولا بين المواطنين بداخل محال الصاغة، ودائما ما يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب التي دائما ما تتغير بشكل لحظي خلال اليوم، حيث تستعرض «الوطن» أسعار الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاء سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية، كما يلي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات المسائية 2520 جنيها بعدما كانت 3542 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات المسائية 2080 بعدما كانت 3100 جنيه، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات المسائية 2640 جنيها بعدما كانت 2657 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات المسائية 2053 جنيها بعدما كانت 2072 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات المسائية 24 ألفا و640 جنيه بعدما كانت 24 ألفا و800 جنيه، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.