أحمد الكحلاوي يحيي احتفالية بمسرح السامر في العجوزة السبت المقبل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية في التاسعة مساء السبت المقبل على مسرح السامر بالعجوزة؛ احتفالا بليلة القدر.

يشارك بالاحتفالية شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، وينشد باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب عرض فني لفرقة التنورة التراثية.

الاحتفالية تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم مجانا للجمهور، وتأتي استكمالا لبرنامج رمضاني حافل قدمته هيئة قصور الثقافة ضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي «ليالي رمضان الثقافية والفنية» بالقاهرة والمحافظات.

تنوع في العروض الفنية والمسرحية

وتشهد الفعاليات تنوعا بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت إقبالا جماهيريا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.

ويشار إلى أن مسرح السامر يشهد حاليا العرض المسرحي «الدر المكنون» لفرقة السامر المسرحية، وقدمته قصور الثقافة ضمن احتفالات ليالي رمضان، ويستمر عرضه يوميًا بالمجان حتى الجمعة المقبل.