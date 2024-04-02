مسلسل محارب الحلقة 23.. ملك أحمد زاهر تطلب 100 ألف دولار مقابل تسليم الهواتف

شهد مسلسل محارب الحلقة 23، أحداثا مهمة إذ فاجأ المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) رندا صديقة رامي العزازي (ملك أحمد زهر) بزيارة من أجل الحصول على هواتف العزازي، والتي استطاعت الحصول عليها من مودي صاحب محل الهواتف المحمولة، وأخفت هذا الأمر عن عائلة رامي وفتحت الهواتف من أجل الحصول على المستندات المهمة ومساومة عائلة العزازي على مبالغ مالية كبيرة.

مسلسل محارب الحلقة 23.. حسام يهدد راندا

وخلال مسلسل محارب الحلقة 23، نشبت خلافات كبيرة بين راندا وحسام الجيوشي في إطار حصوله على الهواتف المحمولة والتي يوجد بها مستندات مهمة ورشاوي تدينه وتدين أسرة العزازي، وهددها بالسجن بسبب فيديوهات الرقص على تيك توك، في النهاية توصل معها إلى اتفاق حصوله على هواتف العزازي مقابل 100 ألف دولار و20 ألف دورلار مقابل تعنيفها وشد شعرها، وسلمتها الهواتف واللاب توب الذي استخدمته في فتح الهواتف المحمولة من أجل معرفة المستندات التي يحتوي عليها، وبعد حصوله عليها تركها دون أن يدفع لها أي مقابل.

مسلسل محارب الحلقة 23.. الحصول على هواتف العزازي

ومن ناحية أخرى في مسلسل محارب، تواصل المحامي مع مودي صاحب محل الهواتف المحمولة حيث يمتلك نسخة من المستندات الموجودة على هواتف العزازي، وقاموا بنسخها على جهاز لاب توب من أجل تهديدهم والحصول على أموال، وفي وقت سابق طلب منهم الحصول على 2 مليون جنيه من أجل تسليمهم تلك الملفات، واتفق معهم المحامي على أن يحضروا لفيلا العزازي لتسليم الجهاز والحصول على المبلغ.